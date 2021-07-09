В России создают грузовую парашютную систему с автоматическим приземлением по ГЛОНАСС

В России создают грузовую парашютную систему для ВДВ с автоматическим приземлением по ГЛОНАСС. Об этом рассказал Игорь Насенков, генеральный директор холдинга «Технодинамика».

Система представляет собой парашют-крыло, модуль автоматического управления стропами и грузовую платформу.

«Точность приземления систем в заданную точку не ниже 100 метров. Ориентируется она с помощью встроенных приемников ГЛОНАСС/GPS - это первый вариант. Второй - может идти за парашютистом с прикрепленным инфракрасным маяком. Третий вариант, который сегодня испытан, - управление с дистанционного пульта с земли», - прокомментировал Игорь Насенков, генеральный директор холдинга «Технодинамика».

Еще несколько грузовых парашютных систем от «Технодинамики» проходят предварительные испытания - это «Юнкер-ДГ-250» с массой переносимого груза до 250 килограммов, а также «Горизонталь-4000» с грузоподъемностью до 4 тонн - в случае с последней испытания должны завершиться в апреле 2022 года. Кроме того, в холдинге обещают возможность организации «парашютных караванов» сразу из нескольких систем.