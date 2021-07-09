В ДТП с рейсовым автобусом в Сочи пострадали 12 человек

Утром в пятницу в Хостинском районе Сочи произошло столкновение рейсового автобуса и грузовика, в результате которого автобус съехал в кювет.

По данным ГУ МВД по Кубани, авария случилась около 09.00 утра на улице Армянская в поселке Барановка из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.

На момент аварии в салоне находились 30 человек, пострадали 12. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.