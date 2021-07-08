В Новосибирске кроссовер протаранил остановку с людьми
В результате столкновения на дороге, автомобиль вылетел на тротуар и разбил торговый павильон.
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В Новосибирске кроссовер протаранил остановку с людьми. Инцидент произошел в Калининском районе.
По данным местного ГИБДД, Renault вылетел на тротуар вследствие столкновения с другим автомобилем. Там он задел пешеходов и протаранил торговый павильон на остановке вместе с его продавцом.
Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», в настоящий момент пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.