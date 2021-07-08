В стране и мире В Новосибирске кроссовер протаранил остановку с людьми Егор Левин В результате столкновения на дороге, автомобиль вылетел на тротуар и разбил торговый павильон. © Фото: АСТ-54, VK Читайте нас на: В Новосибирске кроссовер протаранил остановку с людьми. Инцидент произошел в Калининском районе. По данным местного ГИБДД, Renault вылетел на тротуар вследствие столкновения с другим автомобилем. Там он задел пешеходов и протаранил торговый павильон на остановке вместе с его продавцом. Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», в настоящий момент пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика