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В Новосибирске кроссовер протаранил остановку с людьми

Егор Левин
09:01 08.07.2021
В результате столкновения на дороге, автомобиль вылетел на тротуар и разбил торговый павильон.
В Новосибирске кроссовер протаранил остановку с людьми
© Фото: АСТ-54, VK
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В Новосибирске кроссовер протаранил остановку с людьми. Инцидент произошел в Калининском районе.

По данным местного ГИБДД, Renault вылетел на тротуар вследствие столкновения с другим автомобилем. Там он задел пешеходов и протаранил торговый павильон на остановке вместе с его продавцом.

Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», в настоящий момент пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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