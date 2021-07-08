Засада и захват: разведка ЦВО «перехватила» ценные документы на полигоне под Самарой

Разведчики Центрального военного округа (ЦВО) провели учения в Самарской области. В ходе маневров военнослужащие захватили важные документы условного противника. Участвовали в «захвате» разведчики 2 общевойсковой армии.

По легенде учений, БПЛА «Орлан-10» выявили мобильные бандгруппы «неприятеля», который выдвинулся на автомобилях к важному объекту. После соответствующего доклада командование приняло решение о ликвидации с использованием разведподразделений.

Разведчики организовали засаду и провели стремительный бой, используя автоматы АК-74 и пулеметы «Печенег». В итоге военнослужащие успешно «захватили» необходимые ценные сведения.

В учении на Рощинском полигоне приняли участие около 500 военнослужащих и более 100 единиц военной и специальной техники.