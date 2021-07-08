«Найти и обезвредить»: кинологи ВВО готовят служебных собак к участию во всеармейском конкурсе

Во Владивостоке прошли учения минно-розыскной службы Восточного военного округа. Главные участники там не люди, а собаки. Как их учат выполнять задачи быстрее и лучше чем человек - узнал корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

Утро этих животных начинается с интенсивной тренировки на полосе препятствий. Барьер, мышеловка, лабиринт и подвесной мост - каждое упражнение проверяет минно-розыскных собак на прочность.

Они не боятся высоты, замкнутого пространства и даже способны работать под землей. Сила и выносливость собакам нужна для того, чтобы искать взрывчатые вещества в самых сложных условиях. Во время тренировок оценивается выполнение каждого упражнения.

Кинолог-военнослужащий 35-го инженерно-саперного полка Восточного округа Никита Емельяненко работает с лабрадором Смолли меньше года - собака очень покладиста и игрива, однако одно упражнение все же дается с трудом.

«Она боится высоты. Но я с этим работаю. И она вот, как видите, потихонечку все преодолевает. Мы работаем на поиск взрывчатых веществ, опасных. Есть такой вариант, что мы можем сами подорваться. Поэтому собаку нужно учить правильно. Чтобы она, в случае чего, не начала копать, не легла на саму мину», - отметил Никита Емельяненко.

Один из элементов тренировки - поиск замаскированных взрывчатых веществ. Задача каждого расчета - среди десятка неприметных сумок и деревянных ящиков найти те, в которые террорист заложил тротиловую шашку. Обнаружив цель, служебный пес занимает стойку и подает специальный сигнал.

Военные инженеры используют металлические колбы в качестве имитации взрывчатки. Кроме самого заряда внутрь кладут еще и лакомство для собаки. Именно этот запах и привлекает четвероногое животное.

«В процессе дрессировки мы потом лакомство удаляем. Оставляем только взрывчатые вещества. И работаем чисто на него. В дальнейшем мы уже колбы сами убираем, уже сами взрывчатые вещества мы закладываем их в транспорт, в ящики, в сумки. И собаку уже учим работать на различных предметах», - рассказал заместитель командира взвода 35-го инженерно-саперного полка ВВО Степан Галкин.

Расчеты минно-розыскной службы 35 инженерно-саперного полка Восточного округа в ближайшие две недели будут бороться за звание лучших в стране. Всеармейский конкурс «Найти и обезвредить» стартует 9 июля в Московской области.