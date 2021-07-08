«Тампа» второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли
Клуб из штата Флорида взял верх в серии до четырех побед со счетом 4:1.
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«Тампа» одолела «Монреаль» в пятом матче финальной серии плей-офф NHL. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Клуб из штата Флорида взял верх в серии до четырех побед со счетом 4:1. Таким образом, «Тампе» удалось завоевать Кубок Стэнли второй раз подряд.
Лучшим игроком плей-офф NHL признан российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, сообщает пресс-служба лиги.