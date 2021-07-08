Самолет Благовещенск - Москва задержали из-за сообщения о минировании
В ожидании вылета находятся порядка 200 пассажиров. С ними в настоящий момент работает представитель авиакомпании.
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Вылет самолета авиакомпании S7 рейсом Благовещенск - Москва задержали из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили в аэропорту Благовещенска.
О минировании заявил один из пассажиров. Экипаж принял решение досмотреть воздушное судно, пассажиров, багаж, а также коммерческий груз.
В ожидании вылета находятся порядка 200 пассажиров. С ними в настоящий момент работает представитель авиакомпании.