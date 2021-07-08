В стране и мире Самолет Благовещенск - Москва задержали из-за сообщения о минировании Алена Миронова В ожидании вылета находятся порядка 200 пассажиров. С ними в настоящий момент работает представитель авиакомпании. © Фото: Leonid Faerberg Transport Photo Images Globallookpress Читайте нас на: Вылет самолета авиакомпании S7 рейсом Благовещенск - Москва задержали из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили в аэропорту Благовещенска. О минировании заявил один из пассажиров. Экипаж принял решение досмотреть воздушное судно, пассажиров, багаж, а также коммерческий груз. В ожидании вылета находятся порядка 200 пассажиров. С ними в настоящий момент работает представитель авиакомпании. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика