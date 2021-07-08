Лавров: в случае нападения на Таджикистан с афганской границы ОДКБ немедленно обсудит это

ОДКБ в случае нападения на Таджикистан со стороны границы с Афганистаном немедленно обсудит этот инцидент. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленно предметом рассмотрения в ОДКБ», - обратил внимание Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров выступил в Дальневосточном федеральном университете с лекцией по теме «Международная деятельность России для развития российских регионов».