В университете в Латакии откроют кафедру русского языка

В одном из крупнейших вузов Сирии - Тишринском университете - планируют открыть кафедру русского языка. Предполагается, что его выпускники в дальнейшем смогут преподавать не только в школах, но и в вузах.

«В течение года мы проводим пять наборов на курсы русского языка. На каждый курс записывается от 400 до 700 студентов», - рассказала декан факультета иностранных языков Джуманна Дауйэ.

По словам преподавателя русского языка Марины Панченко, которая работает в Сирии уже восьмой год, его популярность в арабской республике постоянно растет. Русский язык уже начали включать в образовательную программу многих школ, как второй иностранный.

«Люблю русский язык. Впервые услышал его в роликах на YouTube. Хочу поехать в Россию, чтобы учиться. Уже два года изучаю русский. Записался на курсы в университете. В будущем пригодится в работе. Мой дядя говорит на русском. Он был в России и после возвращения даже помогает мне в изучении языка», - рассказал студент Тишринского университета Закария.

Сегодня Россия предоставляет сирийцам 500 квотных мест в вузах, при этом желающих учиться гораздо больше. Так, в 2020 году захотели продолжить образование в наших университетах, институтах и академиях 2 500 человек. Отобрали только каждого пятого. Но в этом году - конкурс еще больше.