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Миротворцы РФ провели интерактивный урок в школьном лагере Аскеранского района в Карабахе

Валентина Пескова
05:00 08.07.2021
Дети, которые остались на каникулы в родном поселке, стали участниками интерактивного урока, который им дали военнослужащие российского миротворческого контингента.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Администрация населенного пункта Хндзристан Аскеранского района Нагорного Карабаха пригласила военнослужащих миротворческого контингента России в лагерь при средней школе для проведения просветительской акции «Урок миротворца».

Дети, которые остались на каникулы в родном поселке, стали участниками интерактивного урока, в ходе которого военные рассказали школьникам о задачах выполняемых миротворцами РФ, объяснили детям об опасности, которую могут принести игры на непроверенной саперами территории, а также о способах оказания первой медицинской помощи.

Военный врач показала, как правильно останавливать кровотечение, накладывать шину и в каких ситуациях нельзя трогать пострадавшего.

«Мы познакомили детей с такими понятиями как травма и кровотечение, а также - оказание помощи при этом состоянии. Дети реагировали очень оживленно, внимательно слушали, а затем попробовали сами наложить шину и жгут», - сообщила медик Елена Муратова.

Преподавательский состав поблагодарил миротворцев за интересную и познавательную лекцию. Несколько раз в неделю российские миротворцы проводят подобные акции в населенных пунктах Нагорного Карабаха. В общей сложности в этих мероприятиях приняло участие около 6000 школьников и студентов.

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