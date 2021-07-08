Лавров заявил, что Запад может попытаться расшатать ситуацию в РФ перед выборами в Госдуму

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что страны Запада перед грядущими выборами в Государственную думу могут попытаться спровоцировать протестные выступления и расшатать ситуацию в России. Об этом он заявил, выступая в Дальневосточном федеральном университете.

«Можно предположить, что накануне грядущих выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать какие-то протестные выступления, желательно насильственные, как Запад это любит делать», - отметил министр.

По его мнению, после этого Запад может развернуть кампанию по непризнанию итогов выборов. Также российские власти фиксируют попытки влияния на внутреннюю политику страны извне. Лавров считает, что у стран Запада ничего не выйдет.