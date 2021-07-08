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Спасатели МЧС построили переправу для туристов, застрявших в Карачаево-Черкессии

Валентина Пескова
23:38 08.07.2021
Отдыхающие оказались заблокированы на территории археологического комплекса, где осадки повредили автомобильную переправу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: 09.mchs.gov.ru
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Сотрудники МЧС РФ оперативно проводят спасательные работы в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской республики, где после выпадения осадков в горах в поселке Нижний Архыз оказалась повреждена автомобильная переправа через реку Подорванка.

ЧП произошло на территории «Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса». После обрушения моста там оставалось 39 отдыхающих, включая шестерых детей. Они добрались туда на микроавтобусе и шести легковых автомобилях, однако уехать назад на том же транспорте сейчас невозможно.

Сообщение о повреждении переправы поступило в МЧС РФ в 19.30. К 23.00 часам по московскому времени оперативно-спасательной группе уже удалось возвести временный деревянный мост, по которому людей начали аккуратно переводить через бурлящую реку.

Как сообщает региональное отделение ведомства, на месте работают спасатели КЧПСО МЧС России имени В.М. Дзераева в составе семи человек и двух единиц техники, а также оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона в составе двух человек и одной единицы техники.

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