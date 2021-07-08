Су-27 сопроводил самолет-разведчик «Атлантик-2» ВВС Франции над акваторией Балтийского моря

Как сообщили в Минобороны РФ, 8 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе страны воздушная цель.

Для опознавания цели и недопущения нарушения Государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил морской авиации противовоздушной обороны Балтийского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик «Атлантик-2» ВВС Франции и сопроводил его над акваторией Балтийского моря.

Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.