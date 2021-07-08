«Невзаимная поддержка»: почему Запад не признает эффективность российской вакцины от COVID-19

Евросоюз и Россия все ближе к тому, чтобы признать взаимные сертификаты о вакцинации. Российский Минздрав получил письмо из Брюсселя. Новость позитивная. Как и последние публикации о безопасности и эффективности «Спутника V», который применяют уже в половине стран мира. Но несмотря на все это к нашим вакцинам на Западе по-прежнему «стойкий иммунитет».

Доказанная эффективность выше уровня в 90% и отсутствие каких-либо серьезных побочных эффектов делают «Спутник V» одной из самых популярных вакцин в мире. Доступ к ней сегодня имеет более половины жителей земного шара, почти 70 стран мира.

В Аргентине «Спутник V» поставили почти семь миллионов граждан или каждый второй, сделавший прививку.

При этом на температуру, головную боль и общее недомогании пожаловались лишь полпроцента. За помощью врачей обратились двое из тысячи. Но в ЕС по-прежнему продолжают считать, что российская вакцина плохо изучена. И осуждают тех, кто заинтересован в ее признании.

«Число признанных вакцин должно быть ограничено теми, использование которых разрешило Европейское агентство лекарственных средств. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам», - заявил госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.

Особое недовольство Парижа вызывают страны, доходы которых напрямую зависят от туризма. Границы для россиян, вакцинировавшихся «Спутником V», уже открыла Греция. Последовать ее примеру хочет Испания. При этом заявление Франции идет вразрез с официальной позицией Брюсселя, который уже обратился в российский Минздрав с предложением обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации.

«Мы убеждены, что если отмести какие-либо предубеждения, будь то политического характера, искусственного характера, лоббистского характера, то, так или иначе, кропотливая наша работа завершится успехом и вакцина будет признана. Что касается и взаимного признания, и сертификатов, и так далее - это то, что нужно обсуждать», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Еще жестче призыв Франции фактически к бойкоту «Спутника V» прокомментировали в российском МИД РФ.

«Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали. Люди, которым принадлежит авторство этих строк, не имеют отношения к той Франции, которая подарила человечеству идеалы свободы, равенства и братства», - прокомментировала заявление Бона официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Результаты его доказанной эффективности были опубликованы во влиятельном журнале Lancet, а накануне - еще в одном авторитетном британском Nature. Исследователи пишут, что «Спутник V» в отличие от AstraZeneca и Johnson & Johnson содержит в себе не один, а сразу два типа аденовируса.

«Когда вы вводите первый компонент, то у вас возникают антитела не только против коронавируса, но и аденовируса. Когда вы вводите второй компонент, то антитела первого компонента не могут помешать антителам второго компонента», - рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

И хотя во Франции в конце июля ждут новую четвертую волну COVID-19, вопросы безопасности собственных граждан, по словам экспертов, уступают экономической выгоде.

«На кону вокруг проблемы вакцин против короны стоит сумма 100 миллиардов евро, и будут делать все, чтобы эти 100 миллиардов евро положить в карман ЕС, допустим, а не России или Китая», - рассказал журналист, политолог Юрий Светов.

Тем временем в России все больше тех, кто на своем примере убедился в безопасности и эффективности «Спутника V». Один из крупнейших в мире пунктов вакцинации в московских Лужниках сегодня принимает первых привившихся. Каждый день там будут принимать по 15 тысяч человек. Причем как россиян, так и иностранных граждан.