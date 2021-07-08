Экипажи Ту-160 и Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет и поразили все наземные цели

Летно-тактические учения дальней авиации показали мастерство экипажей стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, которые успешно выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигоне в Арктическом регионе, подтвердив заданные точностные характеристики.

Вылетев с аэродрома в Саратовской области, пилотам пришлось преодолеть более 4000 километров. Накануне в рамках учений экипажи дальней авиации выполнили перебазирование из Амурской и Рязанской областей на аэродром под Саратовом, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо этого на полигоне в Иркутской области экипажи самолетов Ту-95МС амурского соединения дальней авиации отработали практические стрельбы из кормовых авиационных пушек. Вылеты осуществлялись с аэродрома базирования, продолжительность полета составила более 6 часов.

Плановыми летно-тактическими учениями с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78, которые закончатся 9 июля, руководит командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.