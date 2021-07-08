В стране и мире Ситуация в Сирии Террористы совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации за сутки Кира Карон В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 38 обстрелов со стороны боевиков за сутки. © Фото: Azalden Idlib INA Photo Agency Globallookpress Читайте нас на: За прошедшие сутки члены террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* совершили 38 обстрелов на территории идлибской зоны деэскалации в Сирии. Такую информацию предоставил замруководителя российского ЦПВС в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить. «В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 38 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (в том числе по данным сирийской стороны - 36 обстрелов)», - указал он. В частности, в провинции Идлиб зарегистрировано 22 обстрела, в Латакии - 13 обстрелов, в Алеппо - два, а также один обстрел в провинции Хама. Атак со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не отмечается. «Джебхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика