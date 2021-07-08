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Талибы* заверили Россию, что не будут нарушать границы стран Центральной Азии

Алексей Курильченко
19:35 08.07.2021
Делегация Движения талибов* провела с российской стороной консультации.
Талибы* заверили Россию, что не будут нарушать границы стран Центральной Азии
© Фото: Sanaullah Seiam XinHua Globallookpress
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Спецпредставитель Президента России по Афганистану Замир Кабулов провел консультации с делегацией Политического офиса Движения талибов (ДТ)*. В ходе встречи стороны обсудили перспективы межафганских переговоров. Также представители Движения* заверили Кабулова, что не намерены нарушать границы Центральной Азии.

«Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в северных районах Афганистана и призвала не допустить ее распространения за пределы страны. От талибов* были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Также представители Движения* заявили о заинтересованности в деле установления мира в Афганистане путем переговоров. Отдельно талибы* отметили намерение бороться с угрозой ИГИЛ** и искоренить в Афганистане производство наркотиков.

*Талибан - террористическая организация, запрещена в РФ.

**Исламское государство (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещена в РФ.

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