В Елизаветинской больнице в Петербурге произошел пожар
В Елизаветинской больнице Петербурга эвакуировали персонал и пациентов из-за пожара.
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В Санкт-Петербурге произошел пожар в Елизаветинской больнице. Персонал и пациенты были эвакуированы из здания. Об этом сообщил телеканал «76» со ссылкой на источник.
По предварительным данным, возгорание произошло в кабинете компьютерной томографии. На место прибыли пять машин скорой помощи. В результате пожара никто не пострадал.
По данным источника телеканала «Звезда», на данный момент огонь уже потушен. Сообщается о том, что горело три метра проводки.