В Елизаветинской больнице в Петербурге произошел пожар

В Санкт-Петербурге произошел пожар в Елизаветинской больнице. Персонал и пациенты были эвакуированы из здания. Об этом сообщил телеканал «76» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, возгорание произошло в кабинете компьютерной томографии. На место прибыли пять машин скорой помощи. В результате пожара никто не пострадал.

По данным источника телеканала «Звезда», на данный момент огонь уже потушен. Сообщается о том, что горело три метра проводки.