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«Рейсы будут заполнены»: в Ассоциации туроператоров РФ предположили, каким будет будущее после возвращения чартерных рейсов

Егор Левин
18:45 08.07.2021
Возвращение чартеров сразу же повлияет на полетную программу в Каир и перелеты внутри страны, а насколько сильно это изменит перелеты по внешним направлениям, покажет время.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zhao Dingzhe, Xinhua, Globallookpress
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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала «Звезде» изменения в авиасообщении РФ и Египта, произошедшие 8 июля после отмены указа о запрете чартерных рейсов в страну. Она назвала событие отрадной новостью, которой очень ждали все, кто имеет к ней отношение.

Оценивать, каким может стать туристический поток, Ломидзе не взялась, аргументируя это тем, что сперва необходимо дождаться от Росавиации разрешений на полеты. Только после этого в течение одной-двух недель будут развернуты полетные программы. По ее словам, туроператоры готовы начать полеты уже сегодня, но технически сделать этого не могут.

«После этого мы сможем оценивать потенциальный поток, потому что очевидно, что спрос высокий и рейсы будут заполнены, сколько бы их ни было», - сказала Ломидзе.

Как она отметила, возвращение чартерных рейсов в первую очередь повлияет на полетную программу в Каир, который до этого момента был единственным, принимающим самолеты. Насколько сильно чартеры повлияют на изменение перелетов по внешним направлениям, покажет время.

«Если предположить, что количество чартерных рейсов будет достаточным, чтобы удовлетворить достаточно высокий спрос на отдых на курортах Египта, стоимость останется такой же и можно будет говорить, что Египет достаточно быстро наберет обороты и займет одно из лидирующих положений в сегменте выездного туризма», - подытожила Ломидзе.

Напомним, президент России Владимир Путин распорядился отменить указ 2015 года, запрещающий чартерные рейсы российских авиакомпаний в Египет. Согласно его последней версии, разрешались только регулярные рейсы в Каир и регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египет.

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