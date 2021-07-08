От вооружения до литературы: в Минобороны торжественно вручили премию имени Жукова

В Минобороны сегодня в 24-й раз состоялась ежегодная церемония вручения Государственной премии имени Георгия Жукова.

Эта награда, учрежденная президентом, присваивается за выдающие достижения в области военной науки, создание новых образцов вооружения и техники, а также за лучшие произведения литературы, посвященные Великой Отечественной войне. Во время подведения итогов, начальник Генштаба Валерий Герасимов отметил, что комиссией было рассмотрено 16 работ, представленных отдельными авторами и авторскими коллективами.

«Всего в конкурсе приняли участие 72 конкурсанта - это граждане Российской Федерации, представители органов военного управления и высших военных учебных заведений, различных общественных организаций и учреждений России. Среди соискателей были и военнослужащие, и гражданские лица, ученые и производственники, писатели и деятели искусства, представители ветеранских организаций. Каждому была дана оценка его труда», - отметил Герасимов.

Победу в конкурсе одержал коллектив, создавший отечественные тепловизионные каналы прицельных систем бронетанкового вооружения. И разработавший технологии их промышленного производства для обеспечения импортонезависимости.

А в области литературы и искусства госпремии удостоен Николай Карташев, написавший книгу «Ватутин» о жизни талантливого полководца Великой Отечественной.