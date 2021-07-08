Бе-200 ВМФ России вылетел в Турцию для борьбы с пожарами

Самолет-амфибия Бе-200 из состава морской авиации ВМФ России вылетел в Турцию, где начнет работу по предотвращению пожаров на территории страны, сообщает Министерство обороны РФ.

Самолет направлен в эту страну министром обороны РФ Сергеем Шойгу по указанию президента РФ Владимира Путина, отметили в военном ведомстве. Бе-200 вылетел с аэродрома Крымск сегодня в 16.00 по московскому времени и направляется на аэродром временного базирования Адана в Турции.

Экипаж прошел подготовку в Ейском центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России и имеет опыт выполнения подобных задач.

Бе-200 - многоцелевой самолет-амфибия, предназначен в том числе для тушения крупных лесных пожаров с воздуха. Самолет может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течение 14 секунд на скорости 150-190 км/ч при глиссировании по водной поверхности.