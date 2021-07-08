Рэпера Элджея лишили водительских прав на 1 год и 7 месяцев

Мировой суд лишил рэпера Алексея Узенюка, популярного под именем Элджей, водительских прав сроком на 1 год и 7 месяцев. Причиной стал отказ исполнителя от медицинского освидетельствования.

Суд признал Элджея виновным по статье о невыполнении водителем требований об освидетельствовании на состояние опьянения (часть 1 статьи 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях). Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на 26 мая на проспекте Маршала Жукова. Сотрудники автоинспекции усмотрели в состоянии рэпера признаки опьянения, но пройти освидетельствование он отказался.