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Рэпера Элджея лишили водительских прав на 1 год и 7 месяцев

Егор Левин
16:37 08.07.2021
Суд признал исполнителя виновным по части 1 статьи 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Рэпера Элджея лишили водительских прав на 1 год и 7 месяцев
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Мировой суд лишил рэпера Алексея Узенюка, популярного под именем Элджей, водительских прав сроком на 1 год и 7 месяцев. Причиной стал отказ исполнителя от медицинского освидетельствования.

Суд признал Элджея виновным по статье о невыполнении водителем требований об освидетельствовании на состояние опьянения (часть 1 статьи 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях). Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на 26 мая на проспекте Маршала Жукова. Сотрудники автоинспекции усмотрели в состоянии рэпера признаки опьянения, но пройти освидетельствование он отказался.

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