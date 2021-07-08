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Основатель военной компании Blackwater Эрик Принс планировал создать такую же на Украине

Валентина Пескова
01:41 08.07.2021
Согласно плану, Принс намеревался призвать на службу в новую ЧВК украинских военных, задействованных в боевых действиях на востоке страны.
Основатель военной компании Blackwater Эрик Принс планировал создать такую же на Украине
© Фото: pixabay.com
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Основавший в США частную военную компанию (ЧВК) Blackwater Эрик Принс в 2020 году намеревался создать такую же организацию и на Украине. Об этом написал журнал Тime, со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении интервью и документы, подтверждающие планы гражданина США.

Согласно плану от июня 2020 года, Принс хотел призвать на службу в новую ЧВК военных из Украины, которые ранее участвовали в боевых действиях на востоке страны, указывает ТАСС.

Основатель Blackwater рассчитывал «построить на Украине новый завод по производству боеприпасов», а также объединить местные авиационные и аэрокосмические предприятия в «консорциум, который мог бы конкурировать с компаниями типа Boeing и Airbus».

По данным Тime, Эрик Принс якобы воспринимался как лицо, близкое к бывшему президенту США Дональду Трампу. Однако поскольку Дональд Трамп не был переизбран на следующий срок, его корыстным планам было не суждено осуществиться.

ЧВК Blackwater известна своим участием в боевых действиях в различных странах мира, а также резней мирных жителей в Ираке. Четверых солдат за это в свое время осудили на сроки плоть до пожизненного, однако часть из них помиловал находящийся тогда на посту главы США президент Трамп.

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