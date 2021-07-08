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Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности

Алена Миронова
14:20 08.07.2021
День семьи, любви и верности - российский праздник, отмечаемый ежегодно 8 июля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, который празднуется сегодня, 8 июля.

«Я поздравляю с этим замечательным праздником вас и ваших близких. Обязательно сохраняйте тепло и душевность в ваших отношениях. Берегите традиции и ценности, которые всегда, во все исторические эпохи особо почитались в нашей стране», - сказал глава государства.

Путин отметил, что поддержка родных, близких, друзей - главная опора в жизни и составляющая любого успеха.

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