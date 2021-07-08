В стране и мире Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности Алена Миронова День семьи, любви и верности - российский праздник, отмечаемый ежегодно 8 июля. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, который празднуется сегодня, 8 июля. «Я поздравляю с этим замечательным праздником вас и ваших близких. Обязательно сохраняйте тепло и душевность в ваших отношениях. Берегите традиции и ценности, которые всегда, во все исторические эпохи особо почитались в нашей стране», - сказал глава государства. Путин отметил, что поддержка родных, близких, друзей - главная опора в жизни и составляющая любого успеха. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика