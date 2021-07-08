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Пять автогигантов оштрафовали на один млрд евро за сговор из-за выхлопных газов

Светлана Иванова
12:59 08.07.2021
Европейская комиссия обвинила Daimler, BMW, Volkswagen, Audi и Porsche за попытки избежать конкуренции в области технологий по очистке выбросов от бензиновых и дизельных легковых автомобилей.
Пять автогигантов оштрафовали на один млрд евро за сговор из-за выхлопных газов
© Фото: imago stock&people, Globallookpress
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Пять ведущих автопроизводителей оштрафованы на 875 млн евро. Соответствующее решение приняла Еврокомиссия. Речь идет о компаниях BMW, Daimler, Volkswagen, Audi и Porsche, которые обвинялись в картельном сговоре, сообщает AP.

Согласно заявлению исполнительного вице-президента ЕК Маргрет Вестагер, автопроизводители обладали технологией, которая позволяла сократить объемы вредных выбросов сверх параметров, требуемых законом в соответствии со стандартами выбросов ЕС.

Однако, как подчеркнула Вестагер, компании вступили в сговор о технических разработках в области очистки от оксидов азота, нарушив антимонопольные правила ЕС, чтобы избежать конкуренции за применение всего потенциала указанной технологии для очистки.

Компании Daimler удалось избежать штрафа, потому что ее руководство сообщило Еврокомиссии о существовании сговора.

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