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Добро пожаловать домой: как Владивосток встретил моряков ТОФ после масштабных учений

Тимур Шерзад
Денис Ивлев
13:17 08.07.2021
Учения такого формата в дальней морской зоне флот проводил впервые в новейшей истории. В них было задействовано более 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Тихоокеанского флота, самолеты и вертолеты морской авиации. За более чем два месяца экипажами кораблей пройдено более 20 тысяч морских миль, выполнено 50 боевых упражнений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военных моряков на причале встречают семьи: жены, дети и мамы. Разлука длилась больше двух месяцев. Из дальней морской зоны Тихого океана вернулись 20 боевых кораблей. Военнослужащих встречают в лучших морских традициях.

Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц поздравляет участников похода, как того требует обычай - командиры кораблей получают по жареному поросенку.

Учения такого формата в дальней морской зоне флот проводил впервые в новейшей истории. В них было задействовано более 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Тихоокеанского флота, самолеты и вертолеты морской авиации. За более чем два месяца экипажами кораблей пройдено более 20 тысяч морских миль, выполнено 50 боевых упражнений.

Боевая тревога звучала на кораблях постоянно. Крейсер «Варяг», модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» и новейшие корветы в тропических широтах проверили все виды вооружения и разыграли десятки сценариев. На этих кадрах «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» уходит от авиационного удара с помощью дымовой завесы.

Корабли работали в тактических группах, распределяя задачи между собой. Вот крейсер «Варяг» открыл огонь по плавучей мине. А фрегат «Маршал Шапошников» в это время запускает ложные цели с помощью комплекса постановки помех. После в ход идут крылатые ракеты.

«Каждая открытая секция означает условный пуск ракеты. Всего здесь 16 шахт. Сейчас по задумке учений работают ракетами Оникс. Но вообще это установка универсальная. Буквально прошедшей зимой в Японском море отсюда запускали ракеты Калибр», - прокомментировал корреспондент «Звезды» Денис Ивлев.

За учениями постоянно наблюдали самолеты ВМС США, как разведчики, так и ударная авиация. Подошла и авианесущая группа во главе с авианосцем «Карл Винсон» и эсминцы типа «Арли Берк».

В ближайшее время в пункт постоянной дислокации вернутся суда вспомогательного флота и гидрографические суда, которые обеспечивали действия группировки в дальней морской зоне.

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