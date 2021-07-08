В Москве до 1 августа продлили возможность посещать веранды кафе без QR-кода

Обслуживание посетителей на летних верандах без предъявления QR-кодов продлили до 1 августа. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что ситуация с COVID-19 в столице начинает постепенно стабилизироваться - москвичи более ответственно подходят к вакцинации, а также санитарным требованиям.

«Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности», — отметил Собянин.

Как подчеркнул мэр столицы, ситуация с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм, однако опасность не ушла - риски заражения по-прежнему высокие. Побороть новую коронавирусную инфекцию сможет только массовая вакцинация.