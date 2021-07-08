«Бесконечное спасибо»: Олешко рассказал, за что благодарен Меньшову

В московском Доме кино сегодня, 8 июля, проходит прощание с актером и режиссером Владимиром Меньшовым.

Среди посетивших церемонию прощания - актер театра и кино Александр Олешко.

«Конечно, для такого человека хотелось бы у Бога попросить дополнительные десятилетия, двадцатилетия, тридцатилетия жизни, чтобы они держали страну, потому что он - совесть, он ее опора. А сегодня мы ему говорим бесконечное спасибо. Те, кто с ним работал, те, кто его знал, не знал. Я ему благодарен. И за общение, и за поддержку, и за его творческое наследие. Бесконечное спасибо», - сказал Олешко.

Известный советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов скончался в понедельник, 5 июля. Ему был 81 год.

Ранее, 26 июня, стало известно о том, что Владимир Меньшов заболел новой коронавирусной инфекцией. Как отмечалось, заболевание протекало в легкой форме.

Артист прославился такими кинолентами, как «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Розыгрыш». Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней.