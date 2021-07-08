«Человека потеряли замечательного»: Панкратов-Черный вспомнил, каким был Меньшов

В московском Доме кино сегодня, 8 июля, проходит прощание с актером и режиссером Владимиром Меньшовым.

Среди посетивших церемонию прощания - советский и российский актер, кинорежиссер Александр Панкратов-Черный.

«По-человечески просто дружили. Фильмы, конечно, его останутся с нами навсегда. Они нас переживут. А человека потеряли замечательного. Личность. И патриот России. Любящий Россию, Отечество, народ. Всегда говорил: "Сашка, для народа надо больше фильмов о любви, чтобы народ не озлабливался. А озлабливаться есть от чего". Царство ему небесное. Великий человек. Прекрасный друг. Искренний, честный, прямой, бескомпромиссный. Большая потеря», - поделился Панкратов-Черный.

Известный советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов скончался в понедельник, 5 июля. Ему был 81 год.

Ранее, 26 июня, стало известно о том, что Владимир Меньшов заболел новой коронавирусной инфекцией.

Артист прославился такими кинолентами, как «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Розыгрыш». Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней.