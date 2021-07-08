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Заплыв на БТР: морпехи приступили к тренировкам по вождению на воде в Дагестане

Андрей Аркадьев
11:31 08.07.2021
В мероприятиях принимают участие порядка 200 морских пехотинцев Каспийской флотилии, задействовано более 30 единиц военной техники.
Заплыв на БТР: морпехи приступили к тренировкам по вождению на воде в Дагестане
© Фото: Минобороны России
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В Дагестане подразделения морской пехоты Каспийской флотилии провели тренировки по управлению БТР-82А и БТР-80 на плаву, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«В учебных мероприятиях на учебно-тренировочном комплексе Скорпион принимают участие военнослужащие подразделений морской пехоты на штатной технике БТР-82А и БТР-80», - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что военнослужащие изучили теоретический блок, отработали практические действия на тренажерах, выполнили нормативы на специализированных площадках.

Во время морской десантной подготовки морпехи выполняют погрузку на десантные катера как с берега, так и на плаву, а также отрабатывают высадку морского десанта.

Кроме того, военнослужащие готовятся к мероприятиям, которые пройдут в День ВМФ 25 июля. Во время праздника одним из самых ярких эпизодов станет высадка десанта с катера и захват побережья на  БТР-82А и БТР-80.

В мероприятиях участвуют около 200 морских пехотинцев, задействовано более 30 единиц военной техники.

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Имеется 30-миллиметровая пушка 2А72. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух метров и стенки до полуметра высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.

Повышены живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеются противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер.

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