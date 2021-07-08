Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после масштабных учений в Тихом океане

Во Владивостоке торжественно встретили корабли Тихоокеанского флота, вернувшиеся домой после крупномасштабных учений.

В столице Приморья по очереди ошвартовалось сразу семь кораблей. Это ракетный крейсер «Варяг», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников», БПК «Адмирал Пантелеев», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц поздравил моряков с возвращением и исполнил флотскую традицию, вручив командирам жареных поросят. Учения такого масштаба российского флота в центральном Тихом океане прошли впервые в истории. В них задействовали два десятка кораблей, подлодок и судов, а также морскую авиацию. По их результатам ТОФ вновь подтвердил свой статус океанского флота.

В ближайшее время предстоит вернуться и судам вспомогательного флота и гидрографическим судам, обеспечивавшим действия группировки.