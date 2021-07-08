Более 800 новобранцев 58-й армии ЮВО вакцинировались на Кавказе
В Южном военном округе развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад.
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На Кавказе более 800 новобранцев 58-й армии ЮВО привились от коронавируса. Из них 600 человек прошли полный цикл вакцинации - получили первый и второй компонент препарата Гам-Ковид-Вак («Спутник V»).
Прививка ставится по желанию, с письменного согласия людей, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Новобранцам рассказывают о воздействии препарата на организм человека, они проходят медосмотр, сдают тест на антитела.
Всего в Южном военном округе прививку против коронавируса поставили более 130 тысяч человек - это военнослужащие, их родные и гражданские специалисты.