Более 800 новобранцев 58-й армии ЮВО вакцинировались на Кавказе

На Кавказе более 800 новобранцев 58-й армии ЮВО привились от коронавируса. Из них 600 человек прошли полный цикл вакцинации - получили первый и второй компонент препарата Гам-Ковид-Вак («Спутник V»).

Прививка ставится по желанию, с письменного согласия людей, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Новобранцам рассказывают о воздействии препарата на организм человека, они проходят медосмотр, сдают тест на антитела.

Всего в Южном военном округе прививку против коронавируса поставили более 130 тысяч человек - это военнослужащие, их родные и гражданские специалисты.