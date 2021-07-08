Крымские танкисты отработали стрельбы во внезапно меняющейся обстановке

В Крыму прошли учения танкистов армейского корпуса Черноморского флота. Экипажи Т-72Б3 отработали загрузку боеприпасов и перевод танка из походного положения в боевое, а потом выполнили стрельбы.

Они велись по внезапно появляющимся мишеням, которые имитировали боевые машины, гранатометчиков и вертолеты. Цели поражались на дистанции от километра до двух.

Сами мишени появлялись лишь на короткое время, что усложняло задачу танкистам. Помимо этого, в процессе стрельбы им поступали новые внезапные вводные, требующие сосредоточения огня на одной цели и маневрирования - одиночного или группового.

Всего было задействовано около двух сотен человек и десяти танков Т-72Б3.