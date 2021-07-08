В России проведут перепись бездомных людей. Создать такой реестр Минтруду и МВД поручила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что необходимо уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства», а также определить критерии отнесения к этой категории и порядок ведения реестра.

Бездомных людей будут ставить в очередь на получение социального жилья, а также обеспечивать их бесплатной и доступной медицинской помощью.