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Петербургский журналист Михаил Михайлов погиб в Ялте

Валентина Пескова
00:22 08.07.2021
О трагедии сообщили коллеги репортера в группе «Чапыгина, 6», зарегистрированной в соцсети Facebook.
Петербургский журналист Михаил Михайлов погиб в Ялте
© Фото: pixabay.com
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Известный в Санкт-Петербурге журналист Михаил Михайлов погиб во время отдыха Ялте. Как сообщили коллеги репортера в Facebook, он утонул. Журналист был известен по работе на телестанции «Факт», программам «Информ ТВ» и «Вести Санкт-Петербург».

«Вчера в Ялте погиб Миша Михайлов. Подробностей не знаю. Светлая память», - написала журналист Ирина Смолина в группе «Чапыгина, 6».

Как известно, в последние дни на крымском побережье бушевал шторм. По предварительным данным, Михайлов прыгнул в море и не смог выплыть, сообщает НТВ. Свидетелям ЧП удалось вытащить тело погибшего на берег, при этом рядом поблизости даже были врачи, однако помочь мужчине уже было невозможно.

Михаил Михайлов начинал карьеру на Ленинградском телевидении, куда пришел в службу информационного вещания 30 лет назад. В августе 1991 года он поехал в Москву и записал интервью с Эдуардом Шеварднадзе.

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