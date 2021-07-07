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Пятеро детей погибли при пожаре в жилом доме под Смоленском

Светлана Иванова
09:49 07.07.2021
Жертвами возгорания стали дети в возрасте от 4 месяцев до 12 лет и их бабушка.
Пятеро детей погибли при пожаре в жилом доме под Смоленском
© Фото: МЧС РФ
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В результате пожара, который произошел в среду, 7 июля, в одном из частных домов города Починок Смоленской области, погибли пятеро детей и один взрослый. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным ТАСС, жертвами возгорания стали дети в возрасте от 4 месяцев до 12 лет и их бабушка.

На место происшествия выехал прокурор Смоленской области, его первый заместитель, а также прокурор Починковского района.

По факту пожара проводится проверка по установлению всех обстоятельств. Дело взято под особый контроль руководством прокуратуры области.

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