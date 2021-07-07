В стране и мире Водный плен: кадры последствий наводнения в Лермонтово Алена Миронова Река Шапсухо в северо-западной части Туапсинского района вышла из берегов. Ледяные потоки хлынули на весь поселок, разрушая все на своем пути. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Разрушенные в Лермонтово из-за подтопления постройки и часть федеральной дороги засняли с помощью квадрокоптера. Во вторник, 6 июля, река Шапсухо в северо-западной части Туапсинского района вышла из берегов - за сутки в населенном пункте выпала двухмесячная норма осадков. © ТРК "Звезда" Ледяные потоки хлынули на весь поселок, разрушая все на своем пути. Размыло даже федеральную трассу. © ТРК "Звезда" На месте ЧП в настоящее время работают экстренные службы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика