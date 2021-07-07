Водный плен: кадры последствий наводнения в Лермонтово
Река Шапсухо в северо-западной части Туапсинского района вышла из берегов. Ледяные потоки хлынули на весь поселок, разрушая все на своем пути.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Разрушенные в Лермонтово из-за подтопления постройки и часть федеральной дороги засняли с помощью квадрокоптера.
Во вторник, 6 июля, река Шапсухо в северо-западной части Туапсинского района вышла из берегов - за сутки в населенном пункте выпала двухмесячная норма осадков.
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