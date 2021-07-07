Армия Слет «Юнармии» состоялся в Национальном центре управления обороной Российской Федерации Алена Миронова Участники слета подвели главные итоги развития за прошедшие пять лет, избрали новый состав Главного штаба, а также обсудили ряд ключевых вопросов. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Слет Всероссийского движения «Юнармия» состоялся в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Его участники подвели главные итоги развития за прошедшие пять лет, избрали новый состав Главного штаба, а также обсудили ряд важных вопросов. По причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки очередной, уже шестой по счету слет пришлось проводить в дистанционном формате. Делегаты обсуждали повестку в режиме видеосвязи. © ТРК "Звезда" С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель министра обороны Андрей Картаполов. «Очень хорошо, что у нас в "Юнармии" возрождаются традиции тимуровского движения. В рамках проектов "Миллион добрых дел" и "Дом со звездой" юнармейцами оказана адресная помощь более чем 8 тысячам ветеранов Войны. Это очень важно, потому что с каждым днем настоящих ветеранов войны становится все меньше. И мы должны сказать спасибо этим людям, благодаря которым мы живем в свободной, независимой, красивой, необъятной родине», - подчеркнул замминистра. Итоги первой пятилетки подвела первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии», директор АНО «Авангард» Дарья Борисова. Как она отметила, движение, вошедшее в книгу рекордов Вооруженных сил, как самое массовое в России, продолжает набирать обороты. В его рядах уже 835 тысяч мальчишек и девчонок - это более 20 тысяч отрядов по всей стране, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. «Хочется отметить, что юнармейцы есть практически на всех континентах. Это США, Ангола, Италия, Беларусь, Киргизия, Таджикистан и другие страны. Отряды созданы в школах при российских посольствах и в городках российских военных баз за рубежом. Популярность Движения в молодежной среде подтвердил недавно завершивший свое путешествие тематический поезд Минобороны «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» Во время акции, проходившей в 52 городах России, юнармейские клятвы произнесли около 5 тысяч детей и подростков», - пояснила Борисова. © ТРК "Звезда"

По мнению заместителя начальника Главного штаба Антона Кузнецова, «Юнармия» позволяет ребятам найти свои интересы, реализовать амбиции, определиться с будущим. Выбор огромен и уникален. Отряд «Десантер» — это рукопашный бой, лазертаг, альпинизм, прыжки с парашютом. Творческая студия «Юных Александровцев» дает возможность развиваться в хореографии и хоровом искусстве. Для тех, кто хочет связать свою жизнь с новостями, репортажами и интервью, открыта Школа юных корреспондентов. А совсем недавно в Санкт-Петербурге при Военно-медицинской академии имени Кирова появился первый медицинский юнармейский отряд. «Самое главное для нас – отвечать на запросы молодежи, учитывать их интересы. Поэтому мы развиваем проекты разной направленности. Два раза в год у нас проходят масштабные киберспортивные соревнования, которые вызвали интерес у геймеров из других стран. Еще одно важное для нас событие – открытие Юнармейской Лиги КВН. Уверен, что многие из ребят однажды смогут ворваться в Высшую Лигу. Так что кому близки юмор и шутки – добро пожаловать к нам!», - подчеркнул Кузнецов. Одним из самых ярких и запоминающихся событий 2021 года стало реалити-шоу «Защитники». Это первое в истории молодежное патриотическое шоу, за победу в котором сражались 12 подростков из разных уголков страны. А звездным наставником ребят был боец смешанных единоборств, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон. Стоит упомянуть также и проект «Юнармейское лето». В 2021 году по этой программе планируется провести 1637 смен в пришкольных и федеральных детских центрах отдыха. Так, например, в лагере «Орленок» недавно завершились «Летние юнармейские игры», а в «Смене» в Краснодарском крае собрались те, кому интересны инженерные профессии, дизайн, программирование и IT-технологии. В завершение участники выбрали новый состав Главного штаба «Юнармии». Согласно уставу движения, у центрального органа управления истекли полномочия. Слет определил команду наставников, которая будет трудиться до 2026 года. Для большинства – это будет уже вторая пятилетка. Изменился количественный состав центрального органа управления – в Главном штабе, теперь 37 человек. Среди новых лиц — руководитель регионального отделения движения «Юнармия» Калужской области Александр Погудин. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. На сегодняшний день в его рядах более 800 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика