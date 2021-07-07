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На восстановленной рыбферме в Латакии выращивают до 20 тысяч мальков карпа

Валентина Пескова
05:47 07.07.2021
С 2012 по 2014 годы ферма не работала, так как боевики стояли прямо у озера, однако потом хозяйство постепенно начало возвращаться к почти прежнему ритму работы.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Главная цель восстановленной рыбной фермы, расположенной на Большом озере в провинции Латакия, - научная деятельность и возрождение пищевой промышленности в Сирии. Сейчас технологи разводят там два вида карпов. Первый - этот тот привычный вид рыбы, который люди употребляют в пищу. Представители другого вида карпов занимаются очисткой водоемов.

Сейчас в рыбном хозяйстве растет около 20 тысяч мальков. Но есть и другая рыба - тилапия, которая более прихотлива по условиям содержания.

«Особенно это относится к температуре воды. Она должна быть не ниже 10 градусов. Поэтому тилапию называют тропической рыбой. Она водится в основном в Африке, юго-восточной Азии, но есть и у нас», - пояснил технолог рыбной фермы Халил Буллуд.

Сейчас на ферме около 30 тысяч особей этой рыбы. Ее кормят восемь раз в день при сбалансированном рационе из сои, злаков и других витаминов, которые улучшают рост рыбы.

Ферма в Латакии была построена советскими инженерами в 1980 годах и работала до того, пока не пришли боевики. А в 2008 году даже стала своего рода институтом - здесь начали проводить научные исследования.

«Боевики стояли в несколько километрах от озера. Мы не могли работать. Ферму закрыли на два года: с 2012 по 2014. Затем - возобновили работу, в том числе, научную деятельность. Сейчас - выясняем как и в каких условиях лучше разводить рыбу. Следим за ее состоянием. Когда определенный этап исследований заканчивается, рыбу отправляем на продажу в социальные магазины», - рассказал директор рыбной фермы Юсеф Касем.

Некоторых особей выпускают на волю для поддержания популяции в естественной среде.

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