Полиция Нью-Йорка распространила видео нападения на туристку из РФ

Полиция Нью-Йорка ищет подозреваемого в нападении на туристку из России, которое произошло в районе Манхэттена 26 июня. Неизвестный мужчина напал на 31-летнюю молодую женщину, чтобы украсть ее сумку.

Россиянка гуляла с подругой, когда к ним подошел неизвестный и повалил одну из женщин на тротуар, а другую - столкнул на строительные леса. Нападавший попытался отнять сумку у одной из них.

Как сообщает CBS, россиянка получила серьезные порезы на затылке и была сразу же доставлена в больницу. Ее 33-летняя подруга «отделалась» синяками от удара в лицо. Местная жительница Адриана Мариэлла, которая в это время гуляла рядом с собакой рассказала журналистам, что смогла бы прийти женщинам на помощь, впустив их в подъезд своего дома. Это могло спасти подруг, так как напавший мужчина сначала убежал, а потом - вернулся на место попытки ограбления.

🚨WANTED for ATTEMPTED ROBBERY: Do you know this guy? On 6/26/21 at 9:30 PM, in front of 236 West 15th St in Manhattan, the suspect assaulted two women and attempting to remove one of the victim's purse. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/JD1kEzGgcZ