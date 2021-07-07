Полиция Нью-Йорка распространила видео нападения на туристку из РФ

Полиция Нью-Йорка ищет подозреваемого в нападении на туристку из России, которое произошло в районе Манхэттена 26 июня. Неизвестный мужчина напал на 31-летнюю молодую женщину, чтобы украсть ее сумку.

Россиянка гуляла с подругой, когда к ним подошел неизвестный и повалил одну из женщин на тротуар, а другую - столкнул на строительные леса. Нападавший попытался отнять сумку у одной из них.

Как сообщает CBS, россиянка получила серьезные порезы на затылке и была сразу же доставлена в больницу. Ее 33-летняя подруга «отделалась» синяками от удара в лицо. Местная жительница Адриана Мариэлла, которая в это время гуляла рядом с собакой рассказала журналистам, что смогла бы прийти женщинам на помощь, впустив их в подъезд своего дома. Это могло спасти подруг, так как напавший мужчина сначала убежал, а потом - вернулся на место попытки ограбления.

«Затылок девушки был полностью в крови, она была серьезно ранена», - цитирует женщину РИА Новости.

🚨WANTED for ATTEMPTED ROBBERY: Do you know this guy? On 6/26/21 at 9:30 PM, in front of 236 West 15th St in Manhattan, the suspect assaulted two women and attempting to remove one of the victim's purse. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/JD1kEzGgcZ — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 6, 2021

По словам гражданки США, она сама могла подвергнуться нападению, так как подозреваемый прошел мимо нее буквально за полминуты до попытки ограбления. Несколько местных жителей сообщили, что напуганы произошедшим и хотели бы услышать реакцию властей.