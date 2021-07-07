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Ушли под воду: военные ЗВО превратили танки в «подводные лодки» и форсировали реку по дну

Валентина Пескова
04:30 07.07.2021
На полигоне Головеньки в Подмосковье свыше 300 танкистов гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали подводное вождение танков.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Танкисты гвардейской танковой армии Западного военного округа провели занятия по подводному вождению танков на вододроме глубиной до 5 метров и шириной более 100 метров. Учения проходили на подмосковном полигоне Головеньки.

Механики-водители при отсутствии видимости под водой, ориентируясь только по приборам, осуществили управление боевыми машинами по дну без переключения передач, остановок и резких поворотов. В форсировании реки приняли участие в том числе военнослужащие, которые были призваны на военную службу только весной 2021 года.

Танкисты экипировались в индивидуальные аварийно-спасательные средства, включая изолирующие противогазы ИП-5, которые могут понадобиться для подъема на поверхность при эвакуации в случае, если танк остановится или его затопит изнутри. С надетым изолирующим противогазом военнослужащий армии может провести под водой более двух часов.

Перед началом учений танкисты прошли специальный курс легководолазной подготовки в помещении. Там на специально затопленном макете танка военные отработали нормативы по покиданию боевой машины в случае остановки двигателя, узнали о правилах использования изолирующих противогазов. Кроме того, армейцы научились дышать и передвигаться под водой, а также довели до автоматизма действия в случае затопления боевой машины, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Всего в учении было задействовано более 400 военнослужащих и свыше 90 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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