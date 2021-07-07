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Террористы в сирийском Идлибе совершили 31 обстрел по зоне деэскалации

Валентина Пескова
23:24 07.07.2021
При этом, как сообщили в ЦПВС, обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано.
Террористы в сирийском Идлибе совершили 31 обстрел по зоне деэскалации
© Фото: Ma Yan Xinhua Globallookpress
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Боевики из группировки «Джебхат ан-Нусра»* совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом по итогам прошедших суток сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Идлиб зарегистрировано 17 обстрелов, в провинции Латакия - девять обстрелов, в провинции Алеппо - три обстрела, в провинции Хама - два обстрела», - рассказал Кулить на брифинге.

По его словам, обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований подконтрольных Турции - за прошедшие сутки не зарегистрировано. Заместитель руководителя ЦПВС также отметил, что российская военная полиция провела патрулирование в провинциях Ракка и Эль-Хасаке по трем маршрутам - от Айн-Исы до Телль-Тамера и обратно, от Метраса до Кочека и обратно, а также от Мамдуха до Камышлы и обратно.

«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная в России

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