Террористы в сирийском Идлибе совершили 31 обстрел по зоне деэскалации

Боевики из группировки «Джебхат ан-Нусра»* совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом по итогам прошедших суток сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Идлиб зарегистрировано 17 обстрелов, в провинции Латакия - девять обстрелов, в провинции Алеппо - три обстрела, в провинции Хама - два обстрела», - рассказал Кулить на брифинге.

По его словам, обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований подконтрольных Турции - за прошедшие сутки не зарегистрировано. Заместитель руководителя ЦПВС также отметил, что российская военная полиция провела патрулирование в провинциях Ракка и Эль-Хасаке по трем маршрутам - от Айн-Исы до Телль-Тамера и обратно, от Метраса до Кочека и обратно, а также от Мамдуха до Камышлы и обратно.

«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная в России