В Мариинской больнице объяснили назначение папки «ВИП» с данными пациентов

После публикации видеозаписи с загадочной папкой «ВИП» на компьютере одного из сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, руководство больницы дало свой комментарий. Данная папка не содержит в себе список «элитных пациентов» - на самом деле в ней мог быть список людей, находящихся в хозрасчетной палате. Об этом рассказал «Звезде» пресс-секретарь больницы Лев Межлумян.

«У нас есть так называемые "платные" пациенты, то есть хозрасчетные. Например, чтобы перебраться из палаты для шести человек в палату, где два человека, можно доплатить - при наличии свободных мест в таких палатах. Чтобы не было путаницы, кто-то из врачей переименовал папку в "ВИП". Мы проверили - в этой папке имена людей, которые находятся как раз в хозрасчетных палатах», - рассказал Лев Межлумян.

Он подчеркнул, что «всплывшая» папка находилась на рабочем компьютере сотрудника, а не в базе данных больницы, как предполагалось ранее.

Ранее в Telegram-каналах была опубликована видеозапись, на которой на одном из компьютеров больницы указывалась папка «ВИП». Как сообщает автор видео, в этой папке якобы содержались данные пациентов с COVID-19, которые «находятся на особом положении». Это означает, что им якобы уделялся более внимательный уход по сравнению с «обычными» пациентами.