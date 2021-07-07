Минздрав поставил в приоритет перенесших COVID-19 при направлении на углубленную диспансеризацию

Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, приоритет получат перенесшие COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На углубленную диспансеризацию приоритет будет у граждан, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них.

Ранее в Минздраве назвали преобладающий штамм у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Подавляющее большинство пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции, нуждающихся в кислородной поддержке, заражены новым штаммом «дельта».