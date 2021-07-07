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Минздрав поставил в приоритет перенесших COVID-19 при направлении на углубленную диспансеризацию

Кира Карон
21:57 07.07.2021
Граждане перенесшие COVID-19 поставлены в приоритет на углубленную диспансеризацию.
Минздрав поставил в приоритет перенесших COVID-19 при направлении на углубленную диспансеризацию
© Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости
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Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, приоритет получат перенесшие COVID-19. Об этом  сообщает пресс-служба ведомства.

На углубленную диспансеризацию приоритет будет у граждан, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них.

Ранее в Минздраве назвали преобладающий штамм у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Подавляющее большинство пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции, нуждающихся в кислородной поддержке, заражены новым штаммом «дельта».

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