Минздрав поставил в приоритет перенесших COVID-19 при направлении на углубленную диспансеризацию
Граждане перенесшие COVID-19 поставлены в приоритет на углубленную диспансеризацию.
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Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, приоритет получат перенесшие COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На углубленную диспансеризацию приоритет будет у граждан, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них.
Ранее в Минздраве назвали преобладающий штамм у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Подавляющее большинство пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции, нуждающихся в кислородной поддержке, заражены новым штаммом «дельта».