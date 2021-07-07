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Главком ВМФ РФ провел совещание на судостроительном предприятии «Севмаш»

Алексей Курильченко
20:15 07.07.2021
Адмирал Николай Евменов провел рабочее совещание в Северодвинске по сдаточной программе 2021 года предприятия «Севмаш» 
Главком ВМФ РФ провел совещание на судостроительном предприятии «Севмаш»
© Фото: Минобороны РФ
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Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов совершил плановую рабочую поездку в Северодвинск. Основным пунктом программы поездки адмирала Евменова стало совещание на ведущем в стране предприятии атомного подводного кораблестроения АО ПО «Севмаш», посвященное сдаточной программе 2021 года. 

 «В ходе совещания мы дали оценку тем подводным лодкам, которые уже выполняют задачи в море и тем, которые еще находятся на стапелях. Выражаю уверенность, что сдаточная программа 2021 года по атомным подводным лодкам проектов "Борей-А" и "Ясень-М" будет выполнена в полном объеме. Мы тесно взаимодействуем по этой программе с Объединенной судостроительной корпорацией и руководством «Севмаша», - сказал Главком ВМФ, подводя итоги совещания.

В совещании приняли участие генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко, вице-президент Объединенной кораблестроительной корпорации Владимир Королев, руководители предприятий и организаций кооперации, задействованной в подводном кораблестроении.

«Подводные лодки "Севмаша" всегда вызывали гордость у моряков. 25 июля впервые сразу три подводные лодки, построенные на "Севмаше": "Князь Владимир", "Вепрь" и "Орел" примут участие в Главном военно-морском параде», - сказал Главком ВМФ.

Также, на «Севмаше» адмирал Николай Евменов проверил ход ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» и в беседе с генеральным директором АО «Севамаш» Михаилом Будниченко был проинформирован о процессе активного развития производственных мощностей завода.

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