В США скончался актер и режиссер Роберт Дауни-старший

Знаменитый актер и режиссер Роберт Дауни-старший скончался в Нью-Йорке. За месяц до смерти ему исполнилось 85 лет. Об этом изданию New York Daily News сообщила жена артиста.

По ее словам, последние пять лет Дауни-старший страдал от болезни Паркинсона.

Роберт Дауни-старший был известен ролями в фильмах «Ночи в стиле буги», «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» и «Как украсть небоскреб». Также он режиссировал большое количество независимых кинокартин и несколько серий сериала «Сумеречная зона».