СМИ: марш украинских женщин-военных на каблуках в Раде назвали «идиотской идеей»

Депутаты Верховной рады Украины раскритиковали фотографии от Минобороны страны, на которых женщины-военные маршируют в туфлях на высоких каблуках. Некоторые депутаты даже принесли подобные туфли на заседание и предложили самостоятельно промаршировать в такой обуви. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

«Тяжело представить более идиотскую и вредную идею. Украинские женщины-солдаты, как и мужчины, рискуют своей жизнью и не заслуживают издевательств», - сказала депутат от партии «Голос» Инна Совсун.

В свою очередь вице-спикер парламента Алена Кондратюк потребовала от чиновников извинений за «унижение женщин-военных».