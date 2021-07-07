СМИ: марш украинских женщин-военных на каблуках в Раде назвали «идиотской идеей»
Депутаты Верховной рады раскритиковали марш женщин-военных на каблуках.
© Фото: Минобороны Украины
Депутаты Верховной рады Украины раскритиковали фотографии от Минобороны страны, на которых женщины-военные маршируют в туфлях на высоких каблуках. Некоторые депутаты даже принесли подобные туфли на заседание и предложили самостоятельно промаршировать в такой обуви. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.
«Тяжело представить более идиотскую и вредную идею. Украинские женщины-солдаты, как и мужчины, рискуют своей жизнью и не заслуживают издевательств», - сказала депутат от партии «Голос» Инна Совсун.
В свою очередь вице-спикер парламента Алена Кондратюк потребовала от чиновников извинений за «унижение женщин-военных».