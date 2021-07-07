В стране и мире Пиротехники МЧС ликвидировали авиабомбу весом 250 килограммов в Севастополе Алексей Курильченко МЧС провело в Севастополе операцию по уничтожению немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны. © Видео: Youtube, МЧС Севастополь © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Пиротехники севастопольского управления МЧС успешно провели операцию по уничтожению авиационной немецкой бомбы SC-250, обнаруженной в районе строительной площадки железнодорожной станции «Мекензиевы горы». Уничтожение боеприпаса производилось на месте - определить тип взрывателя не представлялось возможным, что исключало транспортировку бомбы. Вес бомбы составлял 250 килограммов. «На месте оборудовали подрывную камеру глубиной около четырех метров. Боеприпас перемещали в неё дистанционным способом при помощи специального манипулятора и лебедок. Чтобы предотвратить разлет осколков и погасить ударную волну при подрыве опасную находку накрыли практически 30 тонным куполом из грунта», - рассказал начальник Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю Николай Тисельский. Начальник отметил профессионализм пиротехников, которые не допустили сопутствующий ущерб при ликвидации. В октябре 2020 года в Севастополе сотрудники МЧС обезвредили немецкую авиабомбу SD-50, которая застряла в толще скалистого массива еще во времена Великой Отечественной войны. Опасную находку случайно обнаружил местный житель. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика