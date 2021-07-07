Пиротехники МЧС ликвидировали авиабомбу весом 250 килограммов в Севастополе
Пиротехники севастопольского управления МЧС успешно провели операцию по уничтожению авиационной немецкой бомбы SC-250, обнаруженной в районе строительной площадки железнодорожной станции «Мекензиевы горы». Уничтожение боеприпаса производилось на месте - определить тип взрывателя не представлялось возможным, что исключало транспортировку бомбы. Вес бомбы составлял 250 килограммов.
«На месте оборудовали подрывную камеру глубиной около четырех метров. Боеприпас перемещали в неё дистанционным способом при помощи специального манипулятора и лебедок. Чтобы предотвратить разлет осколков и погасить ударную волну при подрыве опасную находку накрыли практически 30 тонным куполом из грунта», - рассказал начальник Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю Николай Тисельский.
Начальник отметил профессионализм пиротехников, которые не допустили сопутствующий ущерб при ликвидации.
В октябре 2020 года в Севастополе сотрудники МЧС обезвредили немецкую авиабомбу SD-50, которая застряла в толще скалистого массива еще во времена Великой Отечественной войны. Опасную находку случайно обнаружил местный житель.