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Пиротехники МЧС ликвидировали авиабомбу весом 250 килограммов в Севастополе

Алексей Курильченко
17:06 07.07.2021
МЧС провело в Севастополе операцию по уничтожению немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
© Видео: Youtube, МЧС Севастополь © Фото: МЧС РФ
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Пиротехники севастопольского управления МЧС успешно провели операцию по уничтожению авиационной немецкой бомбы SC-250, обнаруженной в районе строительной площадки железнодорожной станции «Мекензиевы горы». Уничтожение боеприпаса производилось на месте - определить тип взрывателя не представлялось возможным, что исключало транспортировку бомбы. Вес бомбы составлял 250 килограммов.

«На месте оборудовали подрывную камеру глубиной около четырех метров. Боеприпас перемещали в неё дистанционным способом при помощи специального манипулятора и лебедок. Чтобы предотвратить разлет осколков и погасить ударную волну при подрыве опасную находку накрыли практически 30 тонным куполом из грунта», - рассказал начальник Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю Николай Тисельский.

Начальник отметил профессионализм пиротехников, которые не допустили сопутствующий ущерб при ликвидации.

В октябре 2020 года в Севастополе сотрудники МЧС обезвредили немецкую авиабомбу SD-50, которая застряла в толще скалистого массива еще во времена Великой Отечественной войны. Опасную находку случайно обнаружил местный житель.

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