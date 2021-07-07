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Прививка от незнания: эксперты развеяли самые популярные мифы о «Спутнике V»

Алексей Курильченко
Россина Бодрова
18:31 07.07.2021
Эксперты в области медицины прокомментировали самые популярные мифы о российской вакцине от коронавируса «Спутник V».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Многие слышали от знакомых, друзей или пользователей в соцсетях фразу: «Я не рекомендую прививаться, потому что...» И приводят самые разные аргументы: например, что журналисты обманывают. Корреспондент «Звезды» Россина Бодрова выбрала самые популярные высказывания и предлагает вместе с этим разобраться.

Вакцину слишком быстро придумали, и она не прошла всех испытаний.

«Когда разрабатывали вакцину, использовались какие-то вещи, которые делались в 70-е годы. Те кто вакцину разработал - институт Гамалеи, один из главных разработчиков - Борис Родицкий - занимался этим еще с 70-х годов», - рассказывает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вакцина вызывает бесплодие/после нее рождаются больные дети.

«Миф на самом деле абсолютно непонятный, потому что вакцины воздействуют только на иммунную систему. Если бы вакцина обладала таким действием, мы бы об этом знали. Наш календарь прививок широкий, для детей и для взрослых. Программа принята. Бесплодие никак не связано с вакциной. Даже я знаю, что некоторые вакцины, которые используются против краснухи, ветрянки, могут обладать побочками, но они никак не сказываются на деторождаемых функциях», - говорит заместитель директора и заведующий кафедрой иммунобиотехнологии СПбНИИВС ФМБА России Игорь Красильников.

Привитые опасны и заражают других.

«Заболеть самой вакциной просто невозможно, потому что она не может вызвать болезнь. Вакцинация делается внутримышечно, она в принципе через дыхательные пути не может выделиться и заразить других», - заявил председатель российского Красного креста, врач-педиатр Павел Савчук.

Российская - значит не эффективная.

«Я несколько раз сталкивался с тем, что российские вакцины ругают. Но я разрабатывал вакцину против гепатита B, которая была зарегистрирован еще в 1994 году. Вакцина не уступает мировым стандартам. Она не отличается от вакцин других производителей, она разрабатывается так, чтобы соблюдать чистоту антигена - это сделано качественно и безопасно, нет консервантов. То же самое и с вакцинами против коронавируса. Мы уже слышали, что AstraZeneca зарегистрировала вакцину почти сразу после "Спутника" - вакцина та же самая, технологии близкие, и говорить, что наша менее качественная, нельзя», - рассказал заместитель директора и заведующий кафедрой иммунобиотехнологии СПбНИИВС ФМБА России Игорь Красильников.

Вакцина ослабляет иммунитет.

«Данных, которые свидетельствовали о нарушении иммунитета после вакцинации, нет. Вакцинация как раз призвана увеличить иммунитет. Она подстегивает и укрепляет его», - рассказал Павел Савчук.

Есть еще одно популярное высказывание - «Если меня просят привиться - это противоречит Конституции». Тогда представьте на минуту, что вы по незнанию кого-то заразили и этот человек от инфекции умер. Разве это не преступление? Нам есть о чем и о ком подумать.

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