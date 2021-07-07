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Ветераны в объективах профессиональных фотографов: в Кронштадте открылась уникальная выставка

Андрей Аркадьев
17:10 07.07.2021
Цель проекта - привлечь внимание общества к героям нашего времени - ветеранам боевых действий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Кронштадте открылась выставка всероссийского фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто». С 5 июля по 2 августа посетители парка «Остров фортов» могут насладиться работами знаменитых в России и за рубежом fashion-фотографов.

Выставка приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны, поэтому на этот раз в объективы гуру глянца попали не звезды кинематографа и не профессиональные модели, а ветераны Великой Отечественной войны.

«Город воинской славы Кронштадт - самое подходящее место для проведения фотовыставки "Герои России, какими их не видел никто". Здесь буквально каждый камень хранит дух истории и свидетельства человеческих подвигов. В годы Великой Отечественной войны Кронштадт был надежным морским щитом Ленинграда, вместе с которым достойно прошел страшные испытания блокады, артобстрелов и авианалетов, боролся и вышел победителем. В рамках проекта "Остров фортов" мы делаем все от нас зависящее, чтобы бережно хранить историческую память, увековечить наших героических дедов и прадедов, подаривших жизнь и мирное небо над головой будущим поколениям», - говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Цель проекта - привлечь внимание общества к героям нашего времени - ветеранам боевых действий. Организовать фотовыставки работ о героях России с целью изменить в сознании общества образ ветерана.

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